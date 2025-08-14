Интернет и СМИ
15:35, 14 августа 2025

Дуров поделился тремя советами отца-долгожителя

Дуров заявил, что его 80-летний отец посоветовал подавать пример другим
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: © Hubert Boesl / dpa / Globallookpress.com

Основатель Telegram Павел Дуров поделился тремя советами, которые ему дал отец-долгожитель. Их он опубликовал в своем Telegram-канале.

Дуров рассказал, что недавно попросил отца, которому в июле исполнилось 80 лет, дать три рекомендации, которые нужно передать следующему поколению. Первый совет Дурова-старшего заключался в том, чтобы подавать пример. «Люди — особенно дети — берут пример с того, что вы делаете, а не говорите. Наблюдение за тем, как отец неустанно работал над книгами и научными работами (...) вдохновило меня и моего брата работать», — написал предприниматель.

Вторая рекомендация отца Дурова — фокусироваться на позитивных моментах. «Выросший в послевоенном Ленинграде, мой отец научился контролировать эмоции, чтобы быть позитивной силой для своей семьи, коллег и общества», — рассказал основатель Telegram. Он также добавил, что благодаря отцу научился правильно формулировать мысли..

Наконец, Дуров-старший призвал людей обращаться к совести и добавил, что считает мораль важнее таланта. Комментируя этот совет, предприниматель добавил, что нравственные установки, в отличие от креативных навыков или умственных способностей, не потеряют ценность даже в эпоху искусственного интеллекта.

Ранее Дуров обратился к мошенникам в Telegram и заявил, что платформа заблокирует их ресурсы. Предприниматель также посоветовал злоумышленникам не создавать клоны и подчеркнул, что распространителей мошеннического контента все равно найдут.

    Все новости