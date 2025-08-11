Дуров пригрозил мошенникам в Telegram со словами «мы вас найдем»

Дуров пригрозил мошенникам в Telegram

В Telegram на этой неделе заблокировали «множество каналов» за доксинг и вымогательство, рассказал сооснователь мессенджера Павел Дуров.

«Блокировка по этой причине означает, что у нас есть неопровержимые доказательства того, что администраторы канала публиковали клеветнические посты, а затем удаляли их в обмен на деньги от жертв», — уточнил он. Дуров подчеркнул, что «Telegram — не место для доксинга и шантажа».

«Тем, кто ведет такие каналы: не тратьте время на создание клонов — мы вас найдем», — пригрозил предприниматель.

Ранее Telegram впервые верифицировал личный аккаунт пользователя, соответствующую галочку получил сам Дуров. Плашка видна в диалоге с пользователем и в его личном профиле слева от имени.