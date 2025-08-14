Мир
15:57, 14 августа 2025

Эрдоган назвал конкурента «объектом психиатрической науки»

Эрдоган назвал лидера турецкой оппозиции Озеля объектом психиатрической науки
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Максим Богодвид / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал лидера оппозиционной «Народно-республиканской партии» (НРП) Турции Озгюра Озеля «объектом психиатрической науки» и обвинил его в грязной политике. Его слова передает РИА Новости.

«Председатель НРП быстро становится объектом психиатрической науки, а не политики... Пока он по уши в грязи, мы будем заниматься своими делами. Мы не попадем в ловушку, в которую нас хочет затащить эта низкопробная политика», — заявил Эрдоган в отношении лидера турецкой оппозиции.

При этом турецкий лидер подчеркнул, что в рядах правящей «Партии справедливости и развития» найдется место для каждого, кто работает с любовью к стране. «Наша дверь открыта для этих братьев и сестер», — добавил Эрдоган.

Ранее Озгюр Озель подвергся нападению в Стамбуле. На видео, снятом одним из очевидцев, видно, как стоявший спиной к Озелю пожилой мужчина резко развернулся и сильно ударил последнего ладонью по лицу с криком «Я — сын Османской империи».

