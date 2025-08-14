Фадеев сравнил себя с помещиком на фоне конфликта с Крутым

Продюсер и композитор Максим Фадеев прокомментировал давний конфликт со своим коллегой Игорем Крутым. Пост он разместил в личном Telegram-канале.

Фадеев подчеркнул, что давно не обижается на Крутого. Он заявил, что не желает вновь обсуждать старую ссору, хотя помнит, из-за чего она произошла. Продюсер сравнил конфликт с сюжетом знаменитого произведения Николая Гоголя «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

«Два помещика разругались из-за того, что один другого гусаком назвал. Вот и у нас с Крутым было что-то в этом роде и прям по Гоголю. И продолжение точь-в-точь как у классика: мириться не стали, да и воевать устали», — объяснил Фадеев.

Известно, что Крутой и Фадеев перестали общаться в 2014 году. Причины ссоры не раскрывались, однако композитор заявлял, что для него Крутого больше не существует.

