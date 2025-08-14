Культура
12:54, 14 августа 2025

Фадеев сравнил себя с помещиком на фоне конфликта с Крутым

Продюсер Фадеев заявил, что не обижается на Крутого после длительного конфликта
Ольга Коровина

Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

Продюсер и композитор Максим Фадеев прокомментировал давний конфликт со своим коллегой Игорем Крутым. Пост он разместил в личном Telegram-канале.

Фадеев подчеркнул, что давно не обижается на Крутого. Он заявил, что не желает вновь обсуждать старую ссору, хотя помнит, из-за чего она произошла. Продюсер сравнил конфликт с сюжетом знаменитого произведения Николая Гоголя «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

«Два помещика разругались из-за того, что один другого гусаком назвал. Вот и у нас с Крутым было что-то в этом роде и прям по Гоголю. И продолжение точь-в-точь как у классика: мириться не стали, да и воевать устали», — объяснил Фадеев.

Известно, что Крутой и Фадеев перестали общаться в 2014 году. Причины ссоры не раскрывались, однако композитор заявлял, что для него Крутого больше не существует.

Ранее сообщалось, что Игорь Крутой дал свою оценку песне «Прямо по сердцу» исполнителя SHAMAN (Ярослава Дронова) для музыкального конкурса «Интервидение». Автором композиции является Максим Фадеев.

