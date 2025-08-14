Группе «Сплин» захотели запретить зарабатывать в России

Глава ФПБК Бородин заявил, что группе «Сплин» нельзя давать выступать в России

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал не давать группе «Сплин» выступать и зарабатывать в России. Его цитирует сайт «Страсти».

«Мы считаем, что этой группе нельзя давать выступать в нашей стране. Надо проверить их на иностранное финансирование, потому что они на протяжении всего этого времени находились в недружественных странах. Соответственно, они выступали где-то, пели, им же платили за это деньги», — сказал Бородин.

По мнению общественника, «Сплин» может вернуться из-за отсутствия денег за границей. «В трудное время для страны их не было с нами. И сегодня вдруг каким-то образом они захотели вернуться. А почему? Потому что там они становятся невостребованными», — заявил он, назвав музыкантов «сбитыми летчиками».

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что гонорары группы «Сплин» обрушатся в случае возвращения коллектива в Россию.