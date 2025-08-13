Группе «Сплин» предрекли неудачу в случае возвращения в Россию

Дворцов: Гонорары группы «Сплин» упадут в 10 раз после возвращения в Россию

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что гонорары группы «Сплин» обрушатся в случае возвращения коллектива в Россию. Об этом он сообщил в интервью порталу «Страсти».

По его словам, заработки могут упасть в десятки раз, если музыканты решат вернуться в РФ.

«Раньше они хорошо зарабатывали, сейчас это будет максимум 1-1,5 миллионов рублей за выступление. Здесь они мало кому нужны», — заявил Дворцов.

Накануне сообщалось, что известная в нулевых группа «Сплин» подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака: артисты решили запатентовать названия «Ласта и Паста» и его англоязычную версию «Lasta&Pasta». Музыканты открыто не выражали негатива по поводу проведения специальной военной операции (СВО), но в 2022 году лидер группы Александр Васильев во время фестивале в Воронеже посвятил песню «Выхода нет» уехавшим из России знаменитостям.

Ранее стало известно, что уехавшая из России музыкальная группа «Сплин» решила возобновить бизнес в стране.