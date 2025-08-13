Уехавшая из России группа «Сплин» решила возобновить бизнес в РФ

Shot: Уехавшая из России группа «Сплин» зарегистрировала в РФ новый бренд

Уехавшая из России музыкальная группа «Сплин» решила возобновить бизнес в стране. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, фронтмен коллектива Александр Васильев и директор Александр Морозов подали заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Ласта и паста». «В видах деятельности указали торговлю одеждой и аренду музыкального оборудования, которое несколько лет бесхозно лежит в Москве», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на сегодняшний день все еще существует ООО «Сплин», у которого за прошлый год накопилось более 38 миллионов рублей убытков.

