Губернатор рассказал о новых атаках ВСУ на автомобили с россиянами

Гладков: Три мирных жителя получили ранения в результате атак ВСУ

Три мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Еще одного мужчину спасти не удалось, сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По данным губернатора, украинские дроны атаковали два автомобиля с людьми в селе Пристень Валуйского округа. Водитель одной из машин не выжил. Двое, находившиеся в салоне другого автомобиля, получили ранения: у женщины диагностировали минно-взрывную травму и незначительные ожоги на руке, у мужчины — минно-взрывную травму и ссадины рук и ног.

Еще один россиянин получил ранения в результате атаки дрона на автомобиль в районе села Болдыревка Белгородского района. Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализировали.

Атака ВСУ на Белгород произошла утром в четверг, 14 августа. Гладков ранее заявлял, что регион подвергся атакам, каких еще не было в современной истории.