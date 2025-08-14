«Самый горячий» член британской королевской семьи отпраздновал выпускной

«Самый горячий» британский аристократ Александр Огилви отпраздновал выпускной

В Великобритании состоялся выпускной Александра Огилви, 28-летнего аристократа, которого таблоиды окрестили «самым горячим членом королевской семьи». Об этом сообщает издание Daily Mail.

Александр Огилви окончил 44-недельный курс в Королевской военной академии в Сандхерсте, графство Беркшир. После выпуска его зачислили в Дворцовую кавалерию — полк британской армии, выполняющий как боевые, так и церемониальные функции.

Поддержать Огилви пришла его бабушка — двоюродная сестра королевы Елизаветы II принцесса Александра Кентская, для которой это стало редким появлением на публике. Отпраздновать выпускной также пришли его родители — Джеймс и Джулия Огилви.

Александр Огилви занимает 54-е место в очереди на британский престол. Прежде он жил в Нью-Йорке и работал в технологической компании Prove.

