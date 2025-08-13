У принца тайно родился ребенок

У принца Йозефа-Эмануэля Лихтенштейнского родился сын Николай

У принца Йозефа-Эмануэля Лихтенштейнского, племянника правящего монарха Лихтенштейна Ханса-Адама, тайно родился второй сын. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Мальчик появился на свет еще в июле и получил имя Николай, но о его рождении объявили лишь сейчас. Принц опубликовал в соцсетях фото новорожденного: на одном снимке мальчик спит в желтом вязаном кардигане, на другом — укрыт пледом с вышитым именем. На третьем мать держит ребенка на руках.

Жену Йозефа-Эмануэля зовут Клаудия, она уроженка Колумбии. Они поженились в 2022 году в Картахене. Свадьбу посетили представители европейских монарших домов, в том числе племянница британской королевы Камиллы.

Николай — второй сын Йозефа-Эмануэля и Клаудии. Его старшего брата зовут Леопольд.

