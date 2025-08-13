Из жизни
20:02, 13 августа 2025Из жизни

У принца тайно родился ребенок

У принца Йозефа-Эмануэля Лихтенштейнского родился сын Николай
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Julia Zavalishina / Shutterstock / Fotodom

У принца Йозефа-Эмануэля Лихтенштейнского, племянника правящего монарха Лихтенштейна Ханса-Адама, тайно родился второй сын. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Мальчик появился на свет еще в июле и получил имя Николай, но о его рождении объявили лишь сейчас. Принц опубликовал в соцсетях фото новорожденного: на одном снимке мальчик спит в желтом вязаном кардигане, на другом — укрыт пледом с вышитым именем. На третьем мать держит ребенка на руках.

Жену Йозефа-Эмануэля зовут Клаудия, она уроженка Колумбии. Они поженились в 2022 году в Картахене. Свадьбу посетили представители европейских монарших домов, в том числе племянница британской королевы Камиллы.

Николай — второй сын Йозефа-Эмануэля и Клаудии. Его старшего брата зовут Леопольд.

Ранее младший сын короля Бельгии Филиппа и королевы Матильды признался, что пытается сделать диджейскую карьеру. Свою музыку принц выпускает под другим именем: DJ Vyntrix.

