Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:39, 14 августа 2025Экономика

Инвестиционный рейтинг Индии повысили после введения Трампом пошлин

S&P повысило рейтинг Индии, назвав последствия пошлин Трампа управляемыми
Дмитрий Воронин
СюжетПошлины США

Фото: Mansi Thapliyal / Reuters

S&P повысило рейтинг инвестиционной привлекательности Индии с BBB- до BBB, сочтя таким образом последствия пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом против страны, незначительными. Об этом со ссылкой на заявление агентства пишет Bloomberg.

Согласно приведенным в материале оценкам, если введенные несколько дней назад пошлины останутся в силе, индийский экспорт в США может сократиться на 60 процентов, что поставит под угрозу почти 1 процент ВВП страны. В то же время в S&P подчеркнули, что изменение рейтинга отражает сильные экономические предпосылки Индии, и пошлины на долгосрочных перспективах роста экономики страны не скажутся.

«Управляемость» последствий шагов Белого дома там связали в том числе с тем, что 60 процентов роста Индии обусловлено внутренним потреблением.

Отказ от закупок российской нефти, к которому повышенными тарифами подталкивает Индию Белый дом, обошелся бы стране примерно в 10 миллиардов долларов в год, отметили ранее в Госбанке этой азиатской страны. Регулятор также не стал на прошлой неделе снижать ключевую ставку вопреки опасениям по поводу влияния пошлин на экономический рост.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Президент России дал первый комментарий о саммите

    Китай запустил очередную партию интернет-спутников

    Сотрудник скорой помощи передал ВСУ координаты и его дом попал под обстрел

    В России начнут проверять репродуктивное здоровье детей

    Группе «Сплин» захотели запретить зарабатывать в России

    На Артемия Лебедева подали в суд

    Белый дом раскрыл позицию Трампа по антироссийским санкциям

    Белый дом раскрыл планы Трампа на встречу с Путиным

    В России предрекли ВСУ ответ за атаки на Ростов-на-Дону и Белгород

    Россиянка попросила командование не выдавать бойца СВО для захоронения по одной причине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости