Инвестиционный рейтинг Индии повысили после введения Трампом пошлин

S&P повысило рейтинг Индии, назвав последствия пошлин Трампа управляемыми

S&P повысило рейтинг инвестиционной привлекательности Индии с BBB- до BBB, сочтя таким образом последствия пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом против страны, незначительными. Об этом со ссылкой на заявление агентства пишет Bloomberg.

Согласно приведенным в материале оценкам, если введенные несколько дней назад пошлины останутся в силе, индийский экспорт в США может сократиться на 60 процентов, что поставит под угрозу почти 1 процент ВВП страны. В то же время в S&P подчеркнули, что изменение рейтинга отражает сильные экономические предпосылки Индии, и пошлины на долгосрочных перспективах роста экономики страны не скажутся.

«Управляемость» последствий шагов Белого дома там связали в том числе с тем, что 60 процентов роста Индии обусловлено внутренним потреблением.

Отказ от закупок российской нефти, к которому повышенными тарифами подталкивает Индию Белый дом, обошелся бы стране примерно в 10 миллиардов долларов в год, отметили ранее в Госбанке этой азиатской страны. Регулятор также не стал на прошлой неделе снижать ключевую ставку вопреки опасениям по поводу влияния пошлин на экономический рост.

