16:02, 14 августа 2025Наука и техника

iPhone подешевеют на треть

The Sun: Предсказано падение цен на iPhone на 30 % из-за выхода новых моделей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yuki Iwamura / AP

В августе-сентябре все актуальные смартфоны Apple подешевеют. Об этом сообщает издание The Sun.

В разговоре с британским таблоидом глава компании по продаже подержанной техники Gadget GoGo Сэм Уилсон предсказал, что устройства Apple подешевеют на вторичном рынке. Он заявил, что пользователям, которые собрались продать свои iPhone, лучше сделать это сейчас. Снижение цен — примерно на 30 процентов — Уилсон объяснил выходом новых телефонов: «Рынок будет переполнен старыми моделями, и цены будут стремительно падать».

«Даже если вашему iPhone несколько лет, его стоимость упадет, как только Apple выпустит новую модель», — рассказал специалист о неизбежном снижении цен. Эксперт отметил, что заметнее всего дешевеют самые дорогие и топовые устройства. Так, некоторые аппараты Apple серий Pro и Pro Max могут потерять в цене за считаные дни до 300 фунтов стерлингов, или около 33 тысяч рублей.

По слухам, Apple представит новую линейку iPhone 17 9 сентября. Вероятно, предварительные заказы на модели по всему миру откроют 12 сентября, а продажи стартуют 19 сентября.

Ранее специалисты Appleinsider заявили, что Apple постарается скрыть повышение цен на iPhone — как от потребителей, так и от властей США. Так, самые дорогие версии смартфонов получат увеличенный накопитель.

