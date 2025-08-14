Извержение вулкана на Камчатке завершилось

РАН: Извержение Ключевского вулкана на Камчатке завершилось

На Камчатке завершилось извержение Ключевского вулкана. Об этом сообщили в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

Вулкан закончил извергаться в среду, 13 августа. Активная фаза длилась в течение нескольких недель, во время которых исполин выбросил лаву, тефру и дым, покрыв пеплом несколько расположенных неподалеку населенных пунктов. По данным института, за это время в кратере Ключевского вырос шлаковый конус.

Ранее стало известно, что после извержения Ключевской вулкан стал выше. Прежде его рост составлял 4,85 тысячи метра. Новый размер пока неизвестен.