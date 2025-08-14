Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:18, 14 августа 2025Экономика

Самый крупный вулкан Евразии вырос

Вулкан ключевская Сопка на Камчатке вырос после извержения
Александра Качан (Редактор)

Фото: Юрий Демянчук / РИА Новости

Самый крупный вулкан Евразии, ключевская Сопка на Камчатке, стал выше после извержения. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Прежний рост вулкана составлял 4,85 тысячи метра. Новый размер исполина пока неизвестен.

Извержение произошло в конце июля. Вулкан выбросил лаву, тефру и дым, в результате чего несколько поселков оказались засыпаны пеплом. Сейчас вулкан находится в состоянии покоя, сохраняется угроза небольших выбросов из-за оседания магмы. В кратере появился шлаковый конус, который видно из ближайших населенных пунктов.

Ранее жителей Камчатского края предупредили о возможном пеплопаде в связи с извержением Ключевой Сопки. На фоне этого код авиационной опасности в регионе снова сменился на «красный».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ раскрыла ущерб Украины от операции по срыву производства «Сапсанов»

    ВСУ ударили по центру столицы региона России

    Нехватку сотрудников в санаториях России оценили

    МВД разъяснило данные о возможном запрете одного опасного аксессуара для авто

    Раскрыты опасения Трампа из-за Зеленского перед саммитом на Аляске

    Раскрыты планы Украины по созданию ракетных комплексов «Сапсан» для ударов вглубь России

    Мерзкие туалетные привычки жениха заставили женщину задуматься о разрыве помолвки

    Стало известно о странном поведении Зеленского в разговоре с Трампом

    Зеленский записал видеообращение к Соловьеву

    Бывший посол США раскритиковал позицию Трампа перед встречей с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости