Самый крупный вулкан Евразии вырос

Вулкан ключевская Сопка на Камчатке вырос после извержения

Самый крупный вулкан Евразии, ключевская Сопка на Камчатке, стал выше после извержения. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Прежний рост вулкана составлял 4,85 тысячи метра. Новый размер исполина пока неизвестен.

Извержение произошло в конце июля. Вулкан выбросил лаву, тефру и дым, в результате чего несколько поселков оказались засыпаны пеплом. Сейчас вулкан находится в состоянии покоя, сохраняется угроза небольших выбросов из-за оседания магмы. В кратере появился шлаковый конус, который видно из ближайших населенных пунктов.

Ранее жителей Камчатского края предупредили о возможном пеплопаде в связи с извержением Ключевой Сопки. На фоне этого код авиационной опасности в регионе снова сменился на «красный».