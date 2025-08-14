Интернет и СМИ
09:04, 14 августа 2025Интернет и СМИ

Комик получил ранение в спину и оказался в инвалидной коляске

Американский комик Марио Брэдли получил огнестрельное ранение в спину
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Zoran Karapancev / Shutterstock / Fotodom

Американский комик Марио Брэдли, известный как Grove Hero, получил огнестрельное ранение в спину во время своего тура и оказался в инвалидной коляске. Об этом пишет ABC 11.

Происшествие случилось в городе Шарлотт, штат Северная Каролина. Брэдли и еще двое человек были ранены во время стрельбы на парковке у торгового центра.

Юморист вскоре выложил в соцсетях снятое в больнице видео, в котором заявил, что временно не может ходить из-за ранения в спину. Он также заверил, что не намерен отменять концерты, и на следующий день выступил на одном из назначенных мероприятий. Уточняется, что Брэдли при этом передвигался на инвалидной коляске.

Комик выразил надежду, что в течение нескольких недель восстановится в достаточной мере, чтобы снова начать ходить.

Ранее сообщалось, что у популярного шотландского стендап-комика и радиоведущего Фреда Маколея обнаружили рак простаты. Юморист уточнил, что до постановки диагноза не замечал у себя никаких симптомов заболевания.

    Комик получил ранение в спину и оказался в инвалидной коляске

