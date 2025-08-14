Из жизни
00:30, 14 августа 2025Из жизни

Конгрессмен назвал место хранения огромных костей потомков падших ангелов

Американский конгрессмен Берлисон рассказал о костях потомков падших ангелов
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: mikroman6 / Getty Images

В США член Палаты представителей заподозрил Смитсоновский институт в сокрытии доказательств существования нефилимов — ветхозаветных великанов, которых считали потомками падших ангелов. Об этом сообщает MeidasTouch Network.

Конгрессмен-республиканец Эрик Берлисон, входящий в состав комитета по надзору, рассказал о нефилимах в эфире телеканала BlazeTV. По его мнению, эти создания реальны, а их кости — такие же огромные, как они сами, — давно найдены. Местом их хранения он назвал Смитсоновский институт.

Берлисон отметил, что его положение в комитете по надзору дает ему возможность инициировать расследование в отношении института. Разговору о великанах предшествовало обсуждение ангелов, которых ведущий и его гость назвали «межпространственными существами».

Ранее сообщалось, что в мексиканском парламенте состоялось второе слушание по поводу «тел инопланетян» из Перу. 7 ноября перед конгрессменами снова выступил журналист и уфолог Хайме Мауссан, который демонстрировал там так называемые останки пришельцев в сентябре.

    Все новости