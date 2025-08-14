Путешествия
10:39, 14 августа 2025Путешествия

Крупнейшая авиакомпания России запустила распродажу билетов со скидками до 30 процентов

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила двухдневную распродажу билетов
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Крупнейшая авиакомпания России — «Аэрофлот» — запустила распродажу билетов. Об этом сообщается на официальном сайте национального перевозчика.

Акция продлится два дня — с 14 по 15 августа. Улететь по выбранным направлениям можно с 20 августа по 20 сентября 2025 года включительно. Уточняется, что скидки достигают 30 процентов.

Двухдневная распродажа распространяется на авиабилеты экономкласса для всех прямых внутренних и международных рейсов по тарифам «Лайт» и «Оптимум». Так, стоимость перелета из Москвы в турецкую Анталью обойдется от 17 тысяч рублей, перелет внутри России — от 4,5 тысячи.

Ранее россиянам предложили выгодные туры по стране от 43 тысяч рублей. В топ-5 направлений для бюджетного отдыха вошли Астраханская область, Дагестан и Красноярский край, Ростовская область и Карелия.

