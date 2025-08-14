Певец Лев Лещенко заявил, что его пенсия составляет не более 30 тысяч рублей

Народный артист РСФСР Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии. Его слова приводит Общественная служба новостей.

По словам исполнителя, его пенсия составляет не более 30 тысяч рублей. «Эти 30 тысяч я получаю как народный артист РСФСР и полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Но я в свое время отказался от лишних выплат, которые мне положены по возрасту. Почему? Да потому что как-то неудобно получать деньги, если знаешь, что кому-то они больше нужны», — заявил он.

Лещенко добавил, что откладывает полученные деньги. Он уточнил, что делает это, так как пока в состоянии петь, выступать и зарабатывать на концертах или программах. «А накопленное будут потом тратить на путешествия, наверное. Честно говоря, не задумывался над этим», — заключил артист.

