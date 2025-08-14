Народный артист РСФСР Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии. Его слова приводит Общественная служба новостей.
По словам исполнителя, его пенсия составляет не более 30 тысяч рублей. «Эти 30 тысяч я получаю как народный артист РСФСР и полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Но я в свое время отказался от лишних выплат, которые мне положены по возрасту. Почему? Да потому что как-то неудобно получать деньги, если знаешь, что кому-то они больше нужны», — заявил он.
Лещенко добавил, что откладывает полученные деньги. Он уточнил, что делает это, так как пока в состоянии петь, выступать и зарабатывать на концертах или программах. «А накопленное будут потом тратить на путешествия, наверное. Честно говоря, не задумывался над этим», — заключил артист.
Ранее звезда фильмов «Земля Санникова» и «Андрей Рублев», народный артист России Юрий Назаров раскрыл размер своей пенсии.