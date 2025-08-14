Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:15, 14 августа 2025Ценности

Лучшая подруга Ирины Шейк прикрыла голую грудь туфлями на фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Изображение: журнал Women’s Magazine

Бывший «ангел» Victoria's Secret, новозеландская и британская модель ирландского происхождения Стелла Максвелл в откровенном виде снялась для журнала Women's Magazine. Соответствующая публикация появилась на странице фотографа Петроса Куиуриса в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Лучшую подругу российской манекенщицы Ирины Шейк запечатлели на красном фоне в бежевых брюках с массивным меховым ремнем. При этом она позировала с голой грудью, которую прикрыла висящими на шее туфлями.

Кроме того, 35-летняя знаменитость предстала перед камерой в черном нижнем белье. Комплект состоял из обнажающего бюст узкого топа и микротрусов.

Ранее в августе Ирина Шейк снялась в откровенном образе для нового календаря Pirelli.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по зданию правительства российского региона

    В России вырос средний размер социальной пенсии

    Живущая в Европе россиянка сравнила привычки соотечественников и итальянцев

    Мужчина элегантно отомстил ленивому курьеру службы доставки

    Утверждено два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард»

    Пленный рассказал о готовности сержанта ВСУ воевать против Европы

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Силовики рассказали об уничтожении диверсантов в Харьковской области

    Лучшая подруга Ирины Шейк прикрыла голую грудь туфлями на фото

    Раскрыта дата рассмотрения жалобы на приговор экс-замглавы Минобороны Иванова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости