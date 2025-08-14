Любителей анального секса предупредили о риске развития угрожающей жизни болезни

Онколог Пилар Гарсия Альфонсо предупредила, что у любителей анального секса повышен риск развития редкого типа рака. Ее слова приводит издание El Periodico de España.

Как пояснила Альфонсо, если во время этой сексуальной практики человек не использует презерватив, он может заразиться вирусом папилломы человека (ВПЧ). В свою очередь, именно этот вирус является одной из главных причин возникновения рака анального канала.

Кроме того, по словам врача, риск инфицирования ВПЧ значительно повышается при беспорядочных половых связях, ослабленном иммунитете, курении, наличии аногенитальных бородавок и лечении иммунодепрессантами. Также в зоне повышенного риска находятся люди, перенесшие пересадку органов. При этом Альфонсо отметила, что ВПЧ далеко не всегда приводит к развитию рака анального канала.

Ранее онколог Евгений Черемушкин рассказал о типах рака, которые протекают незаметно. По его словам, опухоли мозга на начальных этапах никак себя не проявляют.