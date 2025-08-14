Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:04, 14 августа 2025Забота о себе

Любителей анального секса предупредили о риске развития угрожающей жизни болезни

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Онколог Пилар Гарсия Альфонсо предупредила, что у любителей анального секса повышен риск развития редкого типа рака. Ее слова приводит издание El Periodico de España.

Как пояснила Альфонсо, если во время этой сексуальной практики человек не использует презерватив, он может заразиться вирусом папилломы человека (ВПЧ). В свою очередь, именно этот вирус является одной из главных причин возникновения рака анального канала.

Материалы по теме:
В России больше года находят очаги полиомиелита — страшной забытой болезни. Грозит ли стране эпидемия?
В России больше года находят очаги полиомиелита — страшной забытой болезни.Грозит ли стране эпидемия?
14 марта 2023
«Разморозился и атаковал амебу» Найденные в Сибири вирусы ожили и оказались способны убивать. Опасны ли они для человека?
«Разморозился и атаковал амебу»Найденные в Сибири вирусы ожили и оказались способны убивать. Опасны ли они для человека?
3 декабря 2022
Влияние сезонных вирусов на сосуды. Как побороть осложнения ОРВИ, гриппа и других болезней
Влияние сезонных вирусов на сосуды.Как побороть осложнения ОРВИ, гриппа и других болезней
17 января 2023

Кроме того, по словам врача, риск инфицирования ВПЧ значительно повышается при беспорядочных половых связях, ослабленном иммунитете, курении, наличии аногенитальных бородавок и лечении иммунодепрессантами. Также в зоне повышенного риска находятся люди, перенесшие пересадку органов. При этом Альфонсо отметила, что ВПЧ далеко не всегда приводит к развитию рака анального канала.

Ранее онколог Евгений Черемушкин рассказал о типах рака, которые протекают незаметно. По его словам, опухоли мозга на начальных этапах никак себя не проявляют.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ждут новых операций ВСУ перед встречей Трампа и Путина. Где украинские войска могут попытаться прорвать границу?

    Малышева дала неожиданный совет россиянам с сильной болью в животе

    Боец ВСУ послушался родителей и сдался в плен

    Стало известно о «выключенных» российскими С-400 ВВС Пакистана

    Мужчине пришлось заклеить пенис после нападения злоумышленника с ножом

    Любителей анального секса предупредили о риске развития угрожающей жизни болезни

    Названо число пострадавших в ходе протестов в Сербии

    В Госдуме предложили компенсировать стоимость платных медицинских услуг

    Возможность долететь напрямую из Москвы до Аляски оценили

    В Сербии протестующие напали на полицейских

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости