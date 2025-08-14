Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:45, 14 августа 2025Ценности

Любовница Клинтона оконфузилась на интервью из-за нижнего белья

Бывшей стажерке Белого дома Монике Левински пришлось снять корсет на интервью
Мария Винар
Моника Левински

Моника Левински. Фото: Danny Moloshok / Reuters

Бывшая стажерка Белого дома, американский модельер, психолог, предпринимательница, писательница и активистка Моника Левински оконфузилась на интервью из-за нижнего белья. На соответствующий эпизод из ее подкаста обратило внимание издание People.

Любовница бывшего президента США Билла Клинтона рассказала о телевизионной встрече с британским ведущим и комиком Джоном Оливером, которая состоялась в 2019 году. По ее словам, это был забавный и одновременно потрясающий момент.

«Мы уже собирались начать, и тут выбежал мой агент, с которым я сотрудничала 10 лет. Она прошептала мне на ухо: "У тебя утягивающее белье через штаны выглядывает!". И тогда мне пришлось снять перед всеми корсет», — поделилась она своими воспоминаниями.

В феврале прошлого года сообщалось, что Моника Левински стала лицом модного бренда Reformation.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы все заплатим цену». Путин допустил, что заключит сделку с Трампом на Аляске. Что о ней известно?

    Артемий Лебедев словами «вонючая пропаганда» раскритиковал западное СМИ

    Власти российского города объяснили ограничения по катанию на качелях

    Названы цели Германии в производстве украинских «Сапсанов»

    Подписанное Армений и Азербайджаном соглашение назвали анонсом новой войны

    В Совфеде указали на усиление конфронтации с Россией из-за одного решения Евросоюза

    Любовница Клинтона оконфузилась на интервью из-за нижнего белья

    Стали известны обстоятельства смерти российской участницы конкурса «Мисс Вселенная»

    Мошенники начали массово приглашать россиян в суды

    Звезда «Слова пацана» ответил на критику со стороны Кологривого

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости