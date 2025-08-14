Любовница Клинтона оконфузилась на интервью из-за нижнего белья

Бывшей стажерке Белого дома Монике Левински пришлось снять корсет на интервью

Бывшая стажерка Белого дома, американский модельер, психолог, предпринимательница, писательница и активистка Моника Левински оконфузилась на интервью из-за нижнего белья. На соответствующий эпизод из ее подкаста обратило внимание издание People.

Любовница бывшего президента США Билла Клинтона рассказала о телевизионной встрече с британским ведущим и комиком Джоном Оливером, которая состоялась в 2019 году. По ее словам, это был забавный и одновременно потрясающий момент.

«Мы уже собирались начать, и тут выбежал мой агент, с которым я сотрудничала 10 лет. Она прошептала мне на ухо: "У тебя утягивающее белье через штаны выглядывает!". И тогда мне пришлось снять перед всеми корсет», — поделилась она своими воспоминаниями.

В феврале прошлого года сообщалось, что Моника Левински стала лицом модного бренда Reformation.