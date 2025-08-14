Мерзкие туалетные привычки жениха заставили женщину задуматься о разрыве помолвки

35-летняя женщина пожаловалась на мерзкие туалетные привычки жениха, которые заставили ее задуматься о разрыве помолвки. Ее историю опубликовало издание Mirror.

По словам женщины, она живет со своим 47-летним женихом уже шесть лет, и большую часть этого времени ей приходится мириться с его любовью к испусканию газов. «Он нарочно встает, пока мы отдыхаем в постели, и громко и вонюче пукает, а затем выходит из спальни в туалет. Я неоднократно говорила ему, что меня это раздражает, и чтобы он, по крайней мере, сдерживался, пока он не выйдет из комнаты. Он игнорирует это и продолжает так делать», — пожаловалась она.

Кроме того, продолжила автор письма, на людях ее жених пускает газы в продуктовом магазине, когда вокруг много людей, а потом отходит, чтобы все думали, что это сделала она. «Мы живем в доме с одной ванной комнатой наверху. Он сидит в туалете с открытой дверью, и запах доносится до самой гостиной. Мне надоело постоянно чувствовать запах этого мужчины. Это отвратительно, и, честно говоря, это убило во мне сексуальное влечение к нему», — призналась она.

При этом мужчина заявляет, что его потребности естественны, но женщина видит в его поведении проявление неуважения к себе. «Не понимаю, как я могу хотеть близости с человеком, если он постоянно вызывает у меня отвращение. Я уже думаю о разрыве отношений, потому что чувствую себя неуслышанной, неуважаемой и, честно говоря, отталкивающей», — пожаловалась она. Комментаторы автора поста поддержали — они отметили, что, если желание уйти уже появилось, причиной этому может быть не только повышенное газообразование мужчины.

