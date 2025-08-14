Экономика
19:24, 14 августа 2025

Российским экспортерам разрешили оставлять всю валюту себе

Правительство России отменило норму по продаже валютной выручки для экспортеров
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Размер обязательной репатриации и продажи валютной выручки для российских экспортеров снижен до нуля. Соответствующее заявление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в сообщении официального Telegram-канала правительства.

В нем отмечается, что решение принято в связи со стабилизацией курса национальной валюты и отсутствием проблем с валютной ликвидностью. Таким образом, теперь компании имеют возможность оставлять всю валютную выручку на своих счетах.

Требование об обязательной продаже валютной выручки президент России Владимир Путин ввел своим указом в октябре 2023 года на фоне снижения курса рубля. Оно касалось компаний из топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства.

Позднее нормативы снижались, и по состоянию на 14 августа экспортеры обязаны были зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40 процентов иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, после чего продавать на внутреннем рынке не менее 90 процентов от этих средств.

Ранее глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин отмечал, что российские экспортеры перевыполняют план по продаже валюты, таким образом, само требование обязательной продажи стало избыточным. По его данным, по состоянию на июль продажи достигали 70 процентов.

