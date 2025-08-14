Экономика
12:47, 14 августа 2025

Москвичам предрекли самый дождливый месяц за последние 50 лет

Июль 2025 года может стать самым дождливым месяцем в Москве за последние 50 лет
Александра Качан (Редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Минувшний июль может стать для Москвы самым дождливым месяцем за последние 50 лет. Об этом предупредила руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Юлия Урожаева в беседе с «Москва 24».

По ее словам, в последнее время интенсивность дождей значительно усилилась. Обрушившиеся на город тропические ливни стали проблемой, а климатическая нестабильность увеличила расходы на энергию из-за работы кондиционеров. Для борьбы с последствиями мощных осадков и жары власти внедряют технологии дождевых садов и вертикального озеленения, которые уменьшают перегрев улиц и снижают нагрузку на дренажные системы.

Урожаева отметила, что Москва стала первым городом в России, где утвердили адаптационный план к климатическим изменениям. К настоящему моменту половина территории столицы отведена под зеленые зоны, благодаря которым ощутимая температура в жаркую погоду становится ниже на 4-6 градусов.

Ранее сообщалось, что в Москве ночь на 14 августа оказалась самой холодной за месяц.

