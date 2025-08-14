Экономика
09:28, 14 августа 2025Экономика

Москва пережила самую холодную ночь

Синоптик Тишковец: Москва пережила самую холодную ночь в августе
Александра Качан (Редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Ночь на четверг, 14 августа, оказалась для Москвы самой холодной за последний месяц лета. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Минимальная температура воздуха на базовой столичной метеостанции ВДНХ составила плюс 11,8 градуса — рекордно низкое значение с начала текущего месяца. При этом, по словам синоптика, показатель соответствует климатической норме. Еще холоднее ночью было в Тушино и Бутово — плюс 10,6 градуса.

В Подмосковье самые низкие температуры были зафиксированы в Черусти (плюс 8,3), Подмосковной (плюс 8,9), а также в Коломне и Луховицах (плюс 9,6). Согласно прогнозам, значительного потепления не ожидается.

Ранее стало известно, что в воскресенье, 17 августа, в Москву вернутся дожди.

