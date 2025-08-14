Мужчине пришлось заклеить пенис после нападения злоумышленника с ножом

Жителя Австралии приговорили к тюремному сроку за нападение с ножом на незнакомца. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

Инцидент произошел 29 апреля 2023 года на вечеринке в городе Умина-Бич. 23-летний Бейли Картер поссорился с другим гостем. После короткой словесной перепалки он подошел к нему вплотную и ударил ножом в пах.

Пострадавший получил порез пениса длиной восемь миллиметров, а также ушибы и отек мошонки. В больнице рану заклеили специальным медицинским клеем, после чего он дал показания полиции.

Картера обвинили не только в причинении телесных повреждений, но и в попытке заставить свидетеля дать ложные показания. Суд признал его виновным по обоим пунктам и приговорил к четырем годам и шести месяцам лишения свободы.

Поскольку срок отбывания наказания отсчитывался с 1 июня 2023 года, уже 31 августа мужчина получит право на условно-досрочное освобождение.

