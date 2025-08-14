МВД разъяснило данные о возможном запрете одного опасного аксессуара для авто

МВД: Запрет заглушек для ремней безопасности обсуждается в ходе дискуссий

МВД официально не предлагало запретить заглушки для ремней безопасности и ввести специальную расцветку ремней безопасности — подобные инициативы пока обсуждаются только в ходе научных дискуссий, пояснило ведомство в Telegram-канале.

«Положения научно-исследовательской работы не являются официальной позицией МВД России и выдвинуты авторским коллективом в рамках научной дискуссии. На данный момент МВД России не выходило с предложениями по внесению изменений в законодательство в части, касающейся применения указанных методов», — говорится в сообщении министерства.

Научные исследования, как уточнили в ведомстве, призваны выявить причины дорожно-транспортных происшествий и разработать меры по их предотвращению. Специалисты также анализируют зарубежный опыт и формируют новые подходы к обеспечению безопасности дорожного движения.

Информация о том, что МВД России предложило законодательно запретить заглушки для ремней безопасности, а также ввести спецразметку ремня безопасности появилась 13 августа со ссылкой на информационно-аналитический обзор, который был подготовлен Научным центром безопасности дорожного движения. Сообщалось, что ведомство планирует запретить не только использование опасного аксессуара для авто, но и его продажу.