Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:55, 14 августа 2025

На Украине признали продвижение ВС России в Днепропетровской области

DS: ВС России продвинулись в Днепропетровской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Подразделения армии России продвинулись в Днепропетровской области. Об этом сообщает украинский аналитический ресурс Deep State.

Отмечается, что продвижение идет в районе Малиевки, близ Воскресенки. Помимо этого, ВС России продвинулись в Полтавке, западнее Константиновки, и увеличили охват населенного пункта с северо-востока.

Ранее Российская армия взяла под контроль еще два населенных пункта в Донецкой народной республике. Как уточнили в ведомстве, подразделения российской группировки войск «Центр» заняли села Суворово и Никаноровка.

