Соскин: Идея Трампа о передаче территорий России станет ловушкой для Зеленского

Идея президента США Дональда Трампа о передаче территорий в состав России в рамках договоренностей об урегулировании украинского конфликта станет ловушкой для главы республики Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

«Трамп все продумал. Какой это обмен? Это просто безумие, готовая ловушка для него [Зеленского], куда тот только рад упасть», — подчеркнул эксперт.

Соскин полагает, что глава Белого дома будет требовать от Киева немедленной передачи территорий, шантажируя в случае неповиновения прекратить поставки военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил о готовности «многих на Западе» признать Крым, а также Херсонскую область, Запорожскую область, Донецкую и Луганскую народные республики российскими.