Не стало российской участницы конкурса красоты «Мисс Вселенная»

Российская участница конкурса красоты «Мисс Вселенная» попала в аварию и погибла

Модель Ксения Александрова, которая была участницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», попала в смертельную аварию. Об этом сообщает Baza.

В июле машина, в которой ехала Александрова, столкнулась с лосем, выскочившим на проезжую часть. В результате модель получила тяжелую черепно-мозговую травму.

Александрова попала в реанимацию НИИ имени Склифосовского, однако врачи не смогли ее спасти. 12 августа ее не стало.

Александровой было 30 лет. В 2017 году она стала первой вице-мисс России. В том же году она принимала участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в Лас-Вегасе, но не прошла в полуфинал.

Ранее сообщалось, что финал конкурса красоты «Мисс мира — 2025» прошел в индийском городе Хайдарабад. Самой красивой девушкой мира признали 21-летнюю Опал Сучату Чуангсри из Таиланда.