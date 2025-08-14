Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:52, 14 августа 2025Из жизни

Не стало российской участницы конкурса красоты «Мисс Вселенная»

Российская участница конкурса красоты «Мисс Вселенная» попала в аварию и погибла
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @kseniyaalexandrova

Модель Ксения Александрова, которая была участницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», попала в смертельную аварию. Об этом сообщает Baza.

В июле машина, в которой ехала Александрова, столкнулась с лосем, выскочившим на проезжую часть. В результате модель получила тяжелую черепно-мозговую травму.

Александрова попала в реанимацию НИИ имени Склифосовского, однако врачи не смогли ее спасти. 12 августа ее не стало.

Материалы по теме:
Украинская японка, сексуальные домогательства и роковой осьминог. Главные скандалы 2024 года из мира самых красивых
Украинская японка, сексуальные домогательства и роковой осьминог.Главные скандалы 2024 года из мира самых красивых
18 декабря 2024
Названа самая красивая девушка планеты. Кто победил в «Мисс Мира» и почему на конкурсе снова не было участницы из России
Названа самая красивая девушка планеты. Кто победил в «Мисс Мира» и почему на конкурсе снова не было участницы из России
9 марта 2024

Александровой было 30 лет. В 2017 году она стала первой вице-мисс России. В том же году она принимала участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в Лас-Вегасе, но не прошла в полуфинал.

Ранее сообщалось, что финал конкурса красоты «Мисс мира — 2025» прошел в индийском городе Хайдарабад. Самой красивой девушкой мира признали 21-летнюю Опал Сучату Чуангсри из Таиланда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор оценил атаки на Белгород фразой «такого еще не было в современной истории»

    В России объяснили выбор состава делегации для саммита в США

    Падение беспилотника среди жилых многоэтажек в российском городе сняли на видео

    Губернатор раскрыл новые данные о последствиях атак ВСУ на Белгород

    Наркокурьер получил большой срок за попытку пронести 220 свертков через российскую таможню

    Не стало российской участницы конкурса красоты «Мисс Вселенная»

    Макрон рассказал об отношении Трампа к гарантиям безопасности для Украины

    Путин провел совещание по подготовке к саммиту на Аляске

    Экс-советника российского мэра оставили в СИЗО по делу о «ларечной ОПГ»

    Стало известно о непрекращающейся атаке ВСУ на Белгород

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости