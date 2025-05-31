Выбрана самая красивая девушка планеты. Кто стал новой «Мисс Мира» и почему одна из участниц со скандалом покинула конкурс?

Победительницей конкурса красоты «Мисс мира» стала представительница Таиланда

В индийском городе Хайдарабад завершился финал конкурса красоты «Мисс мира — 2025». В этот раз на победу претендовали 108 участниц со всего мира, в том числе из Латвии, Казахстана и Киргизии. Самой красивой девушкой мира признали 21-летнюю Опал Сучату Чуангсри из Таиланда. Корону ей вручила прошлогодняя обладательница титула «Мисс мира» — 25-летняя Кристина Пышкова из Чехии. «Лента.ру» рассказывает о победительнице и о том, какие скандалы в этом году случились на одном из самых престижных конкурсов красоты.

Что известно о победительнице «Мисс Мира»

Опал Сучата Чуангсри стала первой представительницей Таиланда, выигравшей конкурс «Мисс Мира». Девушка шла к победе целеустремленно: еще в 17 лет она впервые приняла участие в местном конкурсе «Мисс Раттанакосин», но ничего не выиграла. Зато уже на следующий год Опал сумела пробиться в тройку лидеров на национальном конкурсе красоты, победительница которого должна была отправиться на конкурс «Мисс Вселенная».

Еще через два года Опал уже сама представляла Таиланд на «Мисс Вселенная — 2024». Тогда в конкурсе участвовали 125 девушек со всего мира. Таиландка смогла занять третье место, то есть стала «Второй вице-мисс Вселенная — 2024». Однако ее лишили этого титула, так как она решила участвовать в «Мисс Мира — 2025» ранее, чем через год после его получения. Тем не менее Опал вряд ли об этом жалеет: все-таки победительницей быть гораздо престижнее, чем второй вице-мисс.

Успех — это когда кому-то дышится легче из-за того, что ты делаешь персональный девиз Опал Сучаты Чуангсри

Головокружительный успех девушки в конкурсах красоты на родине и не только, возможно, отчасти объясняется ее ростом — 180 сантиметров. Для европейских красавиц ничего особенного в таких параметрах нет, однако средний рост женщин в Таиланде составляет 157 сантиметров, а мужчин — 168. Так что нет ничего удивительного в том, что Опал использует внешние данные и работает моделью.

Однако конкурсы красоты — далеко не единственное ее увлечение. Девушка учится на факультете международных отношений и мечтает однажды стать послом. Ей нравится заниматься волонтерской деятельностью в организациях, помогающих больным раком груди. Опал поддерживает и вдохновляет пациенток и очень гордится своим трудом.

В свободное время девушка играет на укулеле и уделяет внимание многочисленным питомцам: у нее 16 кошек и пять собак.

Опал Сучата Чуангсри, победительница «Мисс мира», дефиле в купальнике Фото: Hector Vivas / Getty Images

Конкурсу могли помешать война с Пакистаном и агрессивные обезьяны, но все обошлось

Конкурс «Мисс мира» второй раз подряд принимает Индия. Год назад церемония проходила в Мумбаи, а теперь — в Хайдарабаде. Власти индийского штата Телангана, где он располагается, очень надеялись, что конкурс привлечет туристов. Вспыхнувший в начале мая конфликт Индии и Пакистана пришелся им очень некстати: теланганские депутаты сетовали, что война отвлечет публику от неуместного в такой момент конкурса.

Конфликт быстро закончился, поэтому властям пришлось заняться другой насущной проблемой — макаками. Теланганские чиновники всерьез опасались, что агрессивные приматы нападут на гуляющих участниц «Мисс мира». Чтобы не допустить конфуза, лесничество объявило операцию «Обезьяна» и переловило больше 150 макак, обитавших в окрестностях храма Рамаппа. Их отпустили в заповедном лесу Этурнагарам, куда, по мнению лесников, королевы красоты вряд ли забредут.

Тем временем в Хайдарабад съехались девушки со всего мира. Участниц в этот раз оказалось чуть меньше обычного. У «Мисс Танзании» попросту не хватило средств на поездку, главная красавица Словакии осталась на родине из-за учебы (ее заменили другой), а девушка из Южной Кореи ухитрилась получить травму прямо перед конкурсом. Самая нелепая история произошла с участницей из Болгарии: она по ошибке участвовала не в том национальном конкурсе, поэтому ее титул не признали.

Россиянок на «Мисс мира» нет уже несколько лет. Сначала мешала пандемия COVID-19, из-за которой в 2020 и 2021 году не выбрали «Мисс Россию». В 2024 году организаторы конкурса «Мисс Украина» утверждали, что представительницу России не допустили по их просьбе, но так ли это — оставалось вопросом

Что произошло теперь, также неизвестно. Официальных заявлений организации «Мисс мира», объясняющих отсутствие России, не было ни в 2024, ни в 2025 году. Молчат и организаторы конкурса «Мисс Россия».

Перед финалом девушкам пришлось участвовать в других испытаниях. Прошел конкурс талантов, в котором победили Намибия, Мартиника, Индия и Ирландия, и дебаты, где выиграли участницы из Замбии, Тринидада и Тобаго, Турции и Уэльса. Лучшие платья оказались у девушек из ЮАР, Пуэрто-Рико, Новой Зеландии и Украины.

«Мисс Эстония» Элиизе Рандмаа победила в спортивных состязаниях и прошла в четвертьфинал. Столь высокое место в «Мисс мира» представительницы этой страны не занимали уже больше 20 лет

Перед церемонией награждения определился топ-40 — по десять девушек из каждого региона: Европы, Африки, Америки и стран Карибского бассейна, а также Азии и Океании. В ходе церемонии сначала осталось 20 участниц, а затем восемь. Среди этих девушек была и представительница Украины, 20-летняя Мария Мельниченко.

Наконец, жюри отобрало по одной главной красавице из каждого региона. Кого выбрали «Мисс мира», уже сообщалось выше, второе место досталось самой красивой девушке Эфиопии Хассет Дрееж Адмассу, третьей стала участница из Польши Майя Клайда, а четвертое место заняла представительница Мартиники Аурель Хоаким.

Опал Сучата Чуангсри, победительница «Мисс мира», награждение. Фото: Mahesh Kumar A. / AP

Конкурс обвинили в возрождении колониализма и унижении участниц

«Мисс Мира» — старейший из большой четверки международных конкурсов красоты, в которую также входят «Мисс Вселенная», «Мисс Земля» и чуть менее известная «Мисс Интернешнл». Часто его считают более консервативным и спокойным, чем «Мисс Вселенная», где то и дело случаются скандалы. Но в действительности это не совсем так.

Самый первый конкурс «Мисс мира», где победительница получала награду в бикини, вызвал возмущение Ватикана. Чтобы успокоить понтифика, награждение в бикини отменили, но протесты продолжались еще много лет и увенчались полным отказом от конкурса купальников. А в 2002 году «Мисс мира» привела к беспорядкам в Нигерии, которая в то время принимала конкурс.

За четыре дня протестующие сожгли 20 христианских церквей и восемь мечетей, более 1000 человек пострадали, число жертв превысило 200 человек. Организаторы спешно перенесли финал в Лондон и вывезли всех участниц в Великобританию на специально зафрахтованном самолете.

В этот раз тоже не обошлось без скандалов — хотя, конечно, до нигерийских масштабов им далеко. В середине мая в Индии осудили видео о визите участниц «Мисс мира» в индуистский храм. На кадрах, опубликованных в интернете, видно, что одной из девушек помогала мыть ноги местная жительница

Некоторым индийцам это напомнило о колониальном прошлом, когда страной правила Британия, а местные жители считались людьми второго сорта. Дальше споров в соцсетях, впрочем, дело не пошло.

Куда более сильным ударом по конкурсу стало заявление представительницы Англии Миллы Мэги. Она отказалась от участия и заявила, что конкурс отстал от жизни и унизителен для девушек, которым приходится терпеть неуважительное отношение организаторов.

Милла Мэги, участница «Мисс мира» из Англии Фото: Backgrid UK / Legion-Media

По ее словам, последней каплей стало мероприятие, на котором участниц усадили с мужчинами средних лет, финансирующими «Мисс мира». Предполагалось, что они будут увеселять спонсоров до конца мероприятия. «Из-за этого я чувствовала себя, как проститутка», — пожаловалась Мэги.

Глава организации «Мисс мира» Джулия Морли обвинила девушку в клевете. По ее утверждению, во время участия Мэги ни словом не обмолвилась о проблемах и просила заменить ее не из-за «унижений», а из-за болезни матери

Власти индийского штата Телангана также усомнились в справедливости слов Мэги. Они утверждают, что на мероприятии со спонсорами девушка сидела с высокопоставленным индийским чиновником, которого сопровождали жена, невестка и еще две родственницы. «Предположить, что он допустил какие-либо непристойные действия, особенно в присутствии членов своей семьи, — абсурдно и неправдоподобно», — заявил представитель властей штата.

Никто не знает, что именно получит в награду победительница конкурса

Что именно получают победительницы «Мисс мира», не считая титула и славы, — довольно непростой вопрос. В первые годы существования конкурса им полагалась скромная денежная премия — несколько сотен фунтов стерлингов. Есть ли она сейчас и какой величины, неизвестно.

от 200 тысяч до миллиона долларов столько, по мнению индийских журналистов, вручат победительнице конкурса, однако достоверность этих цифр вызывает сомнения

Чуть больше информации о короне. Она изготовлена из белого золота весом 18 каратов, украшена 1770 мелкими бриллиантами и огромным сапфиром весом 175,49 карата. По замыслу создателей, корона «Мисс мира» символизирует мир, верность и мудрость. Ее стоимость оценивается примерно в 27 миллионов рублей.

Однако поступать с ней по собственному усмотрению обладательница титула «Мисс мира» не сможет. Корона достается ей лишь на год и через год перейдет следующей победительнице.

Опал Сучата Чуангсри, победительница «Мисс мира» Фото: Raquel Cunha / Reuters

Пока этого не произошло, победительнице придется работать с организаторами конкурса. Она будет путешествовать по всему миру, участвовать в различных благотворительных начинаниях и сниматься в рекламе. В это время конкурс обеспечивает ее всем необходимым: оплачивает авиаперелеты и гостиницы, снабжает косметикой, одеждой и украшениями, предоставляет команду ассистентов, стилистов и диетологов.

Но даже это нравится не всем. Как рассказала недавно победительница другого конкурса красоты, «Мисс Гранд Интернешнл-2024» Рэйчел Джупта, к королевам красоты относятся как к расходному материалу и нещадно эксплуатируют. Их заставляют худеть, не учитывают их просьб и принуждают участвовать в проектах, которые не представляют для них никакого интереса. Джупту, например, заставляли сниматься в рекламе соуса чили.