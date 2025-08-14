Мир
Обещана совместная пресс-конференция Путина и Трампа

Ушаков: После встречи на Аляске пройдет пресс-конференция Путина и Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

После встречи на Аляске пройдет совместная конференция российского лидера Владимира Путина и его американского визави Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, его цитирует ТАСС.

«После завершения переговоров Владимир Путин и Дональд Трамп проведут совместную пресс-конференцию, на которой подведут итоги состоявшихся переговоров», — сказал чиновник.е

Ранее стало известно, что в состав российской делегации на Аляске, помимо самого Ушакова, войдут министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, а также спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

