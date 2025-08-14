Россия
Огромный гвоздь насквозь проткнул головной мозг россиянина

В Новгороде врачи спасли мужчину, голову которого насквозь проткнул гвоздь
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: «Городская клиническая больница №39 Н.Новгорода» / VK

Огромный гвоздь размером 12 сантиметров насквозь проткнул череп мужчины в Нижнем Новгороде. Его спасли врачи, сообщается на странице городской клинической больницы №39 во «ВКонтакте».

Как уточнили медики, врачи более трех часов проводили операцию, в ходе которой им удалось извлечь гвоздь из головы пациента. Медицинское вмешательство проводили заведующий нейрохирургическим отделением Александр Лавренюк и врач Павел Смирнов.

«В больнице пациент провел 53 дня, из них 40 дней — в реанимации, в состоянии комы. Мужчину удалось спасти, сейчас он на реабилитации», — сообщили в больнице.

Ранее в Московской области мужчина упал на дерево, в результате чего ветка насквозь проткнула ему брюшную полость. Мужчина получил травму, когда без страховки ремонтировал крышу загородного дома.

