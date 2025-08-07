Россия
10:30, 7 августа 2025Россия

Под Москвой мужчина упал на дерево и насквозь распорол брюшную полость

В Подмосковье мужчина напоролся на ветку, которая распорола ему брюшную полость
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Московской области мужчина упал на дерево, в результате чего ветка насквозь проткнула ему брюшную полость. Об этом сообщила Baza в Telegram-канале.

По информации издания, мужчина получил травму, когда без страховки ремонтировал крышу загородного дома. Он оступился и упал на дерево, в результате чего острый сук пробил бедро и вошел в брюшную полость.

Ветка не задела важных артерий и внутренних органов. Хирурги в течение часа оперировали пострадавшего и смогли ушить повреждение брюшины. Как отметил хирург Иван Балычев, если бы мужчине не оказали помощь своевременно, ему грозила бы инвалидность.

Ранее cпасатели муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска спасли мужчину, голову которого насквозь проткнули вилы. Сотрудники распилили и разъединили зубья вил, а после окончания операции передали мужчину хирургам, Неизвестно, как именно вилы проткнули голову мужчине.

    Все новости