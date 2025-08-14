Останки британского ученого нашли во льдах через 66 лет после его исчезновения

Останки британского метеоролога Денниса Белла, который исчез во время экспедиции в Антарктиде в 1959 году, были обнаружены во льдах спустя 66 лет. Об этом сообщает British Antarctic Survey.

25-летний ученый работал на исследовательской станции Великобритании на острове Кинг-Джордж и провалился в трещину во время восхождения на ледник. Его не смогли найти ни в 1959 году, ни позже. Лишь 19 января 2025 года польская экспедиция обнаружила в районе подтаявшего ледника костные фрагменты и более 200 личных вещей Белла, включая часы с гравировкой и радиоприборы.

«Эта находка закрывает многолетнюю загадку и напоминает о человеческих историях, которые стоят за изучением Антарктиды», — заявила директор Британской антарктической службы Джейн Фрэнсис. Кости доставили в Лондон для ДНК-анализа, который подтвердил личность мужчины.

Брат ученого Дэвид Белл, живущий в Австралии, признался, что новость ошеломила семью: «Деннис был моим героем — он умел справляться с любыми трудностями». Среди найденных артефактов также оказались фонарик, лыжные палки и нож шведского производства.

