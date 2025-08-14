Силовые структуры
11:15, 14 августа 2025

Осужденного ранее российского писателя отказались заочно арестовывать

В Москве суд отказался заочно арестовывать писателя Акунина
Варвара Митина (редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Таганский районный суд Москвы отказался избирать заочную меру пресечения в виде ареста для писателя Бориса Акунина (признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) (настоящее имя — Григорий Чхартишвили). Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

О заочном аресте писателя просило следствие. Однако суд оставил это ходатайство без удовлетворения.

14 июля российский военный суд заочно приговорил Акунина к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за оправдание терроризма. Одним из поводов для возбуждения уголовного дела стало его общение с пранкерами Вованом и Лексусом.

