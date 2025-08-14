Интернет и СМИ
Парень попросил возлюбленную больше не транжирить его деньги и стал жертвой мести

Фото: Freepik

Пользователь Reddit с ником Dudesnation рассказал о том, как его предала собственная девушка. По словам парня, он стал жертвой мести после двух лет отношений.

«В начале отношений я платил на свиданиях сам — счета в ресторанах, билеты в кино, — написал автор. — Но потом она начала оплачивать моей картой протеиновые порошки и спортивные добавки. Я молчал. Дальше добавились абонемент в спортзал и шопинг. Порой она тратила за один поход в магазин до 200 долларов, не забывая и онлайн-покупки. И все это — как ни в чем не бывало».

Когда Dudesnation сказал возлюбленной, что эта ситуация начала доставлять ему дискомфорт, и попросил больше не транжирить его деньги, та ответила: «Если ты не разрешишь мне пользоваться своей картой, я солью твои обнаженные фотографии в интернет». Молодой человек подумал, что это просто неудачная шутка, но именно так в итоге его избранница и поступила.

«Теперь мои личные фотографии доступны всем. Я доверял ей больше, чем кому-либо. Даже не знаю, что мне делать дальше. Стоит ли мне добиваться удаления этих фотографий? Не могу поверить, что моя жизнь докатилась до этого», — заключил автор.

Другие пользователи в комментариях единодушно посоветовали ему немедленно обратиться в полицию и разорвать отношения. Автор ответил, что именно так и планирует поступить.

Ранее другой пользователь Reddit пожаловался на отношения со своей 19-летней девушкой. По его словам, неделю назад она заразила его вшами.

