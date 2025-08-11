Парень задумался о расставании с девушкой из-за ее необычного отношения к гигиене

Пользователь Reddit с ником Ladyred0 пожаловался на отношения со своей 19-летней девушкой. По его словам, неделю назад она заразила его вшами.

«Сначала она наотрез отрицала наличие вшей, но когда я попросил ее проверить волосы, она все же призналась, что вши есть не только у нее, но и у ее старшего брата, а также младших братьев и сестер. Кажется, мне уже удалось избавиться от проблемы, но это не единственная причина, по которой я задумался о разрыве отношений», — рассказал автор.

Он отметил, что в последние месяцы и без того наплевательское отношение его избранницы к гигиене окончательно превратилось в полное игнорирование ухода за собой. Молодому человеку многократно приходилось напоминать ей о необходимости принять душ, почистить зубы и вымыть голову. Более того, он был вынужден напоминать возлюбленной, «что именно нужно делать в душе, чтобы привести себя в порядок».

«В довесок ко всему этому она еще и очень много пьет. Такое ощущение, что мы видимся лишь тогда, когда ей хочется куда-нибудь пойти выпить. Кроме того, мне постоянно приходится платить за ее вещи, потому что она отказывается идти работать. Я же не только учусь в колледже, но и подрабатываю», — с горечью констатировал автор.

Как он уточнил, у девушки диагностирована депрессия, что наверняка внесло вклад в ухудшение проблемы. Вместе с тем, говоря о ее родителях, молодой человек упомянул, что «они не из тех, кто принимает душ каждый день».

