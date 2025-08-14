Участник СВО Федосеев заявил о жизнях бойцов как цене радости посетителей кафе

Жизни российских бойцов — это цена радости и удовольствия посетителей дорогих кафе и ресторанов на Патриарших прудах. Об этом в интервью каналу «360» заявил участник специальной военной операции (СВО), гуманитарщик Ярослав Федосеев.

Он заявил, что в стране должны быть люди, которые напоминали бы россиянам, проводящим время в роскошных заведениях, о жертвах, на которые идут военные, чтобы обеспечить мирную жизнь в далеких от линии фронта регионах.

«Вы сейчас в миру живете, у вас все хорошо, идете в ресторан, пьете просекко (...) на веранде ресторана на Патриках (сленговое название Патриарших прудов, элитного московского района — прим. «Ленты.ру»), но помни, что цена этого удовольствия — тысячи жизней твоих соотечественников», — жестко обратился к россиянам Федосеев.

Он добавил, что как только государство скажет таким россиянам, что стране нужна их помощь, они должны стать полезными России.

Ранее депутат Госдумы Виктор Соболев объявил о планах России после получения полного контроля над Донбассом продолжать специальную военную операцию на территории трех регионов Украины — Николаевской, Одесской и Черниговской областей.