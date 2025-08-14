Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:55, 14 августа 2025Россия

Участник СВО жестко обратился к пьющим просекко в дорогих ресторанах россиянам

Участник СВО Федосеев заявил о жизнях бойцов как цене радости посетителей кафе
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Телеканал 360 / VK

Жизни российских бойцов — это цена радости и удовольствия посетителей дорогих кафе и ресторанов на Патриарших прудах. Об этом в интервью каналу «360» заявил участник специальной военной операции (СВО), гуманитарщик Ярослав Федосеев.

Он заявил, что в стране должны быть люди, которые напоминали бы россиянам, проводящим время в роскошных заведениях, о жертвах, на которые идут военные, чтобы обеспечить мирную жизнь в далеких от линии фронта регионах.

«Вы сейчас в миру живете, у вас все хорошо, идете в ресторан, пьете просекко (...) на веранде ресторана на Патриках (сленговое название Патриарших прудов, элитного московского района — прим. «Ленты.ру»), но помни, что цена этого удовольствия — тысячи жизней твоих соотечественников», — жестко обратился к россиянам Федосеев.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

Он добавил, что как только государство скажет таким россиянам, что стране нужна их помощь, они должны стать полезными России.

Ранее депутат Госдумы Виктор Соболев объявил о планах России после получения полного контроля над Донбассом продолжать специальную военную операцию на территории трех регионов Украины — Николаевской, Одесской и Черниговской областей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Ростов-на-Дону при помощи самолета-камикадзе. Момент удара по многоквартирному дому попал на видео

    Время начала переговоров Путина и Трампа назвали

    Обычная домашняя собака в третий раз за год притащила хозяйке человеческую кость

    Силуанов отправится на Аляску

    Военнослужащий рассказал об использовании ВСУ до 20 дронов на одного российского пехотинца

    В зоне СВО копию BMW вооружили «Корнетом»

    На Украине назвали возможные договоренности Путина и Трампа

    Российские военные ударили «Искандером» по учебному центру ВСУ

    Боец СВО лишился семи миллионов рублей

    В России священник возмутился празднованием дня города во время Успенского поста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости