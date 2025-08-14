Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:00, 14 августа 2025Ценности

Певица Кеша снялась в полотенце на голое тело

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kesha

Американская певица и рэперша Кеша Роуз Себерт, более известная как Кеша, поделилась откровенным снимком. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя исполнительница запечатлела себя на камеру в туалетной комнате. Так, она предстала перед камерой в белом полотенце. Во время позирования знаменитость приспустила его и продемонстрировала обнаженные спину и грудь. Кроме того, звезда распустила волосы и смыла со своего лица часть макияжа.

В июле Кеша вышла в свет в необычном наряде. Тогда певица выступила на площадке «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, выбрав для этого укороченную белую футболку и сконструированную из розовых тюбиков микро-юбку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США временно отменили ряд антироссийских санкций. Что известно о сроках и причинах такого решения Белого дома?

    Падение беспилотника в российском регионе привело к разливу нефтепродуктов

    Чехия раскрыла число поставленных на Украину снарядов

    Парень попросил возлюбленную больше не транжирить его деньги и стал жертвой мести

    Певица Кеша снялась в полотенце на голое тело

    Пленный боец ВСУ охарактеризовал свою бывшую бригаду словами «и смех, и грех»

    На Западе раскрыли готовность Трампа дать Киеву гарантии безопасности при одном условии

    Беспилотники ВСУ атаковали российский город

    Останки британского ученого нашли во льдах через 66 лет после его исчезновения

    Россиянин описал девушек Албании словами «не избалованы деньгами»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости