Пленный Левченко: Сослуживцами в бригаде ВСУ были инвалиды и психически больные
Александра Синицына
Александра Синицына

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Левченко, сдвашийся в плен ВС России, охарактеризовал свою бывшую бригаду словами «и смех, и грех». Он заявил, что его бывшими сослуживцами были инвалиды и психически больные, передает ТАСС.

Левченко рассказал, что бригада не участвовала в боевых действиях — бойцы ждали распоряжения, когда их определят на какие-то позиции. «Потому что наша бригада — и смех, и грех — ничего не умеют. Какой смысл этого всего?» — сказал он.

Украинский военнослужащий добавил, что другая бригада шла занималась наступлением, продвижением, обороной, но его сослуживцы были «пушечным мясом». В бригады набирали по 20 человек — всех без разбора, отдельные подразделения не справились бы даже с задачей вскопать картошку.

Ранее пленный украинский офицер Сергей Носиковский заявил, что военные ВСУ перед боевым заданием оставили оружие НАТО и взяли с собой автоматы Калашникова. Западной техникой им не дало воспользоваться командование.

