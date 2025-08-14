Экономика
10:26, 14 августа 2025

«Президент с бензопилой» добился снижения инфляции в Аргентине до уровня Турции

Цены в Аргентине выросли в июле на 1,9 %, за год — на 36,6 %
Дмитрий Воронин
Хавьер Милей

Хавьер Милей. Фото: Anderson Coelho / Reuters

Инфляция в Аргентине составила в июле 1,9 процента, а за год цены выросли на 36,6 процента. Об этом со ссылкой на национальный институт статистики страны сообщает РИА Новости.

Таким образом президенту Хавьеру Милею, которого называют «президент с бензопилой» за позирование в ходе предвыборной кампании с этим предметом как символом обещания урезать госрасходы и справиться с инфляцией, удалось замедлить показатель до уровня Турции, где годовые темпы роста цен колеблются около отметки в 35 процентов.

В 2023 году, когда известный своим экстравагантным поведением Милей пришел к власти, Аргентина выбилась в мировые лидеры по темпам роста цен, обогнав Венесуэлу, а Турция, успевшая серьезно снизить ключевую ставку, оставалась далеко позади.

Вступая в должность, глава государства предупреждал, что в краткосрочной перспективе ситуация будет ухудшаться, но положительные результаты тоже придут. Девальвация песо и прочие предпринятые его правительством «шоковые» шаги в экономике, в частности, привели к тому, что по итогам 100 дней, проведенных у власти президентом-либертарианцем, нищета в стране выросла практически вдвое.

Сам демонстрировавший стиль на грани циркового глава государства, который обещал поначалу закрыть Центробанк и ввести доллар США в качестве нацвалюты, позднее вынужден был пойти на компромиссы с политическим истеблишментом. Уже год спустя после избрания Милей заявил, что экономика прошла сложные времена и начала расти. В 2024-м годовая инфляция в Аргентине составила 118 процентов, а в нынешнем ее ожидают на уровне 27 процентов. Рост цен по итогам семи месяцев в январе-июле пока составил 17,3 процента.

