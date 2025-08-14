Рассказавший о выхаживавшем его пленном солдате ВСУ тяжелораненый боец СВО получил награду

RT: Российский боец, которому пленный солдат ВСУ носил воду, получил награду

Российский боец, выживший благодаря носившему ему воду пленному солдату Вооруженных сил Украины (ВСУ), получил в награду Орден Мужества. Об этом пишет RT.

По данным издания, российский военнослужащий с позывным Саид в боях за Авдеевку был тяжело ранен — у него были переломаны руки и ноги, а также он лишился глаза.

Из воспоминаний Саида, сослуживцы спрятали его от дронов под большим столом, накрыли одеялом и обещали привести помощь. Ночью его обнаружил военнослужащий ВСУ. Поскольку украинский солдат был без оружия и бронежилета, решил сдаться в плен, и вместе они три дня ждали российских военных.

По словам российского бойца, солдат ВСУ в течение трех дней носил ему воду из лужи и делал перевязки. Еды у них не было.

«Я старался побольше с ним говорить, чтобы ему разные дурные мысли в голову не лезли и он не передумал», — рассказал Саид.

Награду за выполнение боевых задач Саида вручили 14 августа 2025 года. С его слов, он не ожидал, что его наградят Орденом Мужества.

«До последнего не верил, ждал обычную медаль, а сообщили, что будет орден Мужества. Эмоции? Слеза у меня пошла, у всех слёзы пошли», — сказал он.

Ранее сообщалось, что украинский военнопленный спас российского бойца в зоне проведения СВО от дрона-камикадзе, запущенного ВСУ. Он использовал противодроновое ружье.