Нацразведка США рассекретила письма о сфабрикованном вмешательстве РФ в выборы

Национальная разведка США рассекретила письма с указом экс-президента страны Барака Обамы о сфабрикованном вмешательстве России в американские выборы. Соответствующий пост на своей странице в соцсети Х опубликовала глава ведомства Тулси Габбард.

«Рассекреченные электронные письма, отправленные 22 декабря 2016 года в соответствии с указом президента Обамы о фабрикации доклада разведывательного сообщества о России в январе 2017 года, показывают, что [бывший директор] Нацразведки Джеймс Клэппер требовал от разведсообщества принять спекуляции о России», — написала она.

Ранее газета The New York Times написала, что американский лидер Дональд Трамп стремится переключить внимание общественности с дела финансиста Джеффри Эпштейна на скандал с фальсификацией данных о якобы российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.