Наука и техника
09:54, 14 августа 2025Наука и техника

Apple выпустит ИИ-робота

Bloomberg: Apple выпустит ИИ-робота в виде лампы в 2027 году
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Adam Gray / Reuters

Корпорация Apple запланировала выпустить домашнего робота-компаньона на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Bloomberg.

Как стало известно журналистам, устройство получит роботизированную руку и прикрепленный к ней 7-дюймовый дисплей с камерой. Девайс будет вращаться на 360 градусов, для того чтобы всегда поворачиваться «лицом» к пользователю. Apple запланировала представить своего первого робота в 2027 году.

Внутри компании робота назвали «лампой Pixar» из-за сходства с логотипом известной студии. По словам источников, девайс будет работать с ИИ, иметь специальную версию голосового помощника Siri и принимать участие в разговоре с пользователем. Робот сможет искать информацию в интернете, давать подсказки, планировать события в календаре и управлять устройствами умного дома. Также с его помощью можно будет созваниваться по FaceTime.

Новый аппарат находится на стадии прототипа. В Bloomberg считают, что Apple может перенести релиз устройства из-за проблем. Так, корпорация еще не выпустила давно обещанную версию Siri с поддержкой нейросети Apple Intelligence. При этом в планах у IT-гиганта есть выпуск еще одного робота, который получит колеса и механическую руку.

В феврале инженеры корпорации Apple разработали робота-лампу, чтобы продемонстрировать умные функции. Машиной можно управлять жестами — так, робот может направить источник света на точку, которую укажет пользователь.

