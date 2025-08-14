Россия уничтожила украинские производства ракетных комплексов в трех областях

Стало известно об уничтожении производств ракетных комплексов «Сапсан», которые рассчитаны на удары вглубь России на 500-750 километров. Об этом сообщила KP.RU в своем материале.

«Украина получила сокрушительное поражение. Были разбиты объекты по производству артиллерийских и реактивных снарядов, малых авиационных бомб и термобарических зарядов», — сообщили источники издания.

Сообщается, что детонация продолжалась четыре дня. Производства были уничтожены в Сумской, Днепропетровской и Житомирской областях.

Ранее стало известно, что Украина разработала ракетный комплекс «Сапсан» для ударов вглубь России. Это произошло в 2024 году.

