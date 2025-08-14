Киев разработал ракетный комплекс для ударов по России на 750 километров

Украина разработала ракетный комплекс «Сапсан» для ударов вглубь России на 500-750 километров. О ракетах Киева стало известно KP.RU.

«Нам еще в 2024 году стала известна информация о том, что Украина начинает производство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан"», — сказано в материале.

Подчеркивается, что при этом лидер Украины Владимир Зеленский обвинял Москву в якобы отсутствии стремления к миру.

