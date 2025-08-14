Россия
Россияне пришли в ужас от приглашения на свадьбу четвероклассника

Во Владивостоке учитель пригласил детей на свадьбу четвероклассника
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Leojuli / Shutterstock / Fotodom  

Жители Владивостока пришли в ужас от приглашения на свадьбу четвероклассника. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный человек Владивосток».

Канал опубликовал скриншот чата учителя с учениками 4 «Б» класса одной из школ Хабаровска. Педагог пригласил всех желающих на свадьбу одного из детей. Он указал, что церемония будет проведена в соответствии с «их традициями», не пояснив, кого именно он имеет в виду. «Родители [других учеников], естественно, были шокированы», — отметил канал.

Позже отец мальчика пояснил, что речь идет об обрезании. Однако канал назвал перегибом даже это и призвал задуматься о границах толерантности.

Ранее в Москве мигрантка застала свою дочь за поцелуем с отчимом. После разговора выяснилось, что это не единичный случай и отношения между школьницей и ее отчимом продолжались по меньшей мере полгода. Женщина обратилась в полицию.

