Россиянин описал девушек Албании словами «не избалованы деньгами»

Российский путешественник побывал в Албании и понаблюдал, как отдыхают местные девушки. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Тревел-блогер рассказал, что в центре столицы Тираны много ночных клубов, вход в которые бесплатен для албанок, но не для мужчин. «Албания — очень простая страна. Если не получается попасть внутрь ночного клуба — это не проблема. Здесь очень много уличных забегаловок питейного типа, эдакие "наливайки" из наших девяностых», — отметил турист.

По мнению блогера, в стране на Балканском полуострове много стройных женщин, которые обладают всеми качествами для того, чтобы стать хорошими супругами. «Во-первых, албанские девушки — настоящие красавицы. Во-вторых, они не избалованы деньгами — уличный бар для них ничем не хуже дорого ресторана», — рассказал путешественник.

Несмотря на то что 70 процентов местного населения исповедуют ислам, строгих запретов в стране нет: девушки носят свободную одежду и мини-юбки, подчеркнул блогер. «Еще один факт — албанский язык нам понять практически невозможно, в отличие от сербского. То есть, жена албанка не будет "доставать" разговорами», — пришел к выводу мужчина.

