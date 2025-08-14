Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:30, 14 августа 2025Путешествия

Россиянин описал девушек Албании словами «не избалованы деньгами»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Florion Goga / Reuters

Российский путешественник побывал в Албании и понаблюдал, как отдыхают местные девушки. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Тревел-блогер рассказал, что в центре столицы Тираны много ночных клубов, вход в которые бесплатен для албанок, но не для мужчин. «Албания — очень простая страна. Если не получается попасть внутрь ночного клуба — это не проблема. Здесь очень много уличных забегаловок питейного типа, эдакие "наливайки" из наших девяностых», — отметил турист.

Материалы по теме:
«Это не про секс» Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
«Это не про секс»Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
10 октября 2022
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут» Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут»Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
15 сентября 2022

По мнению блогера, в стране на Балканском полуострове много стройных женщин, которые обладают всеми качествами для того, чтобы стать хорошими супругами. «Во-первых, албанские девушки — настоящие красавицы. Во-вторых, они не избалованы деньгами — уличный бар для них ничем не хуже дорого ресторана», — рассказал путешественник.

Несмотря на то что 70 процентов местного населения исповедуют ислам, строгих запретов в стране нет: девушки носят свободную одежду и мини-юбки, подчеркнул блогер. «Еще один факт — албанский язык нам понять практически невозможно, в отличие от сербского. То есть, жена албанка не будет "доставать" разговорами», — пришел к выводу мужчина.

Ранее этот же блогер побывал на румынском курорте Мамая. Он отметил, что популярная у туристов точка Европы напоминает Геленджик в разгар сезона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США временно отменили ряд антироссийских санкций. Что известно о сроках и причинах такого решения Белого дома?

    Падение беспилотника в российском регионе привело к разливу нефтепродуктов

    Чехия раскрыла число поставленных на Украину снарядов

    Парень попросил возлюбленную больше не транжирить его деньги и стал жертвой мести

    Певица Кеша снялась в полотенце на голое тело

    Пленный боец ВСУ охарактеризовал свою бывшую бригаду словами «и смех, и грех»

    На Западе раскрыли готовность Трампа дать Киеву гарантии безопасности при одном условии

    Беспилотники ВСУ атаковали российский город

    Останки британского ученого нашли во льдах через 66 лет после его исчезновения

    Россиянин описал девушек Албании словами «не избалованы деньгами»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости