Российских штурмовиков пересадят на «Термиты»

Российские штурмовики в зоне СВО получили мобильную платформу «Термит»

Бойцов штурмовых подразделений в зоне СВО пересадят на универсальные мобильные платформы «Термит». Изделие разработали в 83-м отдельном ремонтно-восстановительном батальоне 58-й армии Южного военного округа, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Штурмовой вариант машины предназначен для доставки на передовую полностью экипированного бойца с запасным боекомплектом и припасами. «Термит» можно оперативно превратить в носителя вооружения или систем радиоэлектронной борьбы. Кроме того, создатели испытывают вариант платформы, которая получила миномет.

В верхней части колесной машины находится платформа с местом для бойца и грузов. «Данная разработка особенно актуальна на запорожском направлении в связи с необходимостью штурмовым отрядам быстро преодолевать большие открытые участки местности», — говорится в сообщении.

Ранее в августе стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» поставил Вооруженным силам России роботизированные платформы «Депеша». Гусеничная машина может перевозить до 100 килограммов груза.